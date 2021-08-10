Обнародована дата завершения строительства ветряной электростанции в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Строительство ветряной электростанции в районе Силиври Стамбула завершится в 2022 году.

Об этом Trend сообщили в турецком Министерстве энергетики и природных ресурсов.

Как отметили в ведомстве, строительство электростанции началось в 2020 году.

" На строительство электростанции в этого году будет потрачено 26 миллионов турецких лир, стоимость проекта составляет 38 миллионов лир" – сказали в министерстве.

Отметим, что расходы Турции на реализацию энергетических проектов в 2021 году составят 16,832 миллиарда турецких лир, тогда как по итогам прошлого года этот показатель находился на уровне 44,526 миллиарда турецких лир.

До конца нынешнего года в Турции будет реализовано 125 энергетических проектов, на их осуществление будут направлены средства зарубежных кредитов на сумму 3,156 миллиарда турецких лир.

Отметим, что из 44,526 миллиарда турецких лир, выделенных в Турции на реализацию энергетических проектов в 2020 году, 16,638 миллиарда пришлись на долю зарубежных кредитов.

Официальный курс на 15 июля составляет 8.6278 TL/1USD.

(Редактор: Надир Насиров)