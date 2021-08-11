США намерены вести долгосрочные консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти

Соединенные Штаты привержены долгосрочным консультациям с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с целью увеличения мировой добычи нефти для борьбы с ростом цен. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы сказала, что это просто взаимодействие, которое происходит на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается", - отметила Псаки, комментируя сообщения СМИ о контактах вашингтонской администрации с организацией с целью увеличить добычу нефти для сдерживания цен.