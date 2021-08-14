«Узбекнефтегаз» назвал объем природного газа произведенного с начала года

В январе-июле текущего года АО «Узбекнефтегаз» осуществлено бурение 101 скважины, капитальный ремонт 405 скважин и строительство 39 технологических объектов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

Сообщается, что в результате своевременной реализации этих мер дополнительно добыто 1 800,1 млн кубометров природного газа и 31,7 тыс. тонн газового конденсата.

Кроме того, в результате реализации вышеуказанных геолого-технических мероприятий и планомерной эксплуатации существующих скважин выполнение АО «Узбекнефтегаз» плановых показателей добычи и переработки нефти и газа в январе-июле 2021 года составило:

• Природный газ - 19 625,9 млн. кубометров, по сравнению с планом 100,0 процента;

• Нефть – 68,9 тыс. тонн, по сравнению с планом 106,9 процента;

• Конденсат – 821,8 тыс. тонн, по сравнению с планом 101,6 процента;

• Серы – 154,0 тыс. тонн, по сравнению с планом 128,7 процента;

• Полиэтилен – 74,4 тыс. тонн, по сравнению с планом 105,8 процента;

• Автобензин – 508,2 тыс. тонн, по сравнению с планом 126,1 процента;

• Дизельное топливо – 167,5 тыс. тонн, по сравнению с планом 155,2 процента.