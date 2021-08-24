В Туркменистане дан старт строительству трёх новых скважин

Старт строительству трёх новых скважин на газовом месторождении «Галкыныш» в Иолотанском этрапе дал сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят, передает Trend со ссылкой на электронную газету нефтегазового комплекса.

Ранее сообщалось, что строительство этих скважин осуществит китайская компания CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited за счёт поставок природного газа в Китай в течение трёх лет.

В церемонии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн и генеральный директор национального отделения Китайской национальной нефтегазовой корпорации Чэнь Хуайлу.

Проект рассчитан на 30 месяцев. В соответствии с подписанным в 2007 году соглашением, оплата услуг компании будет осуществляться за счёт ежегодных поставок в Китай 17 миллиардов кубометров природного газа в течение трёх лет.

Китай является крупнейшим партнёром Туркменистана в газовой отрасли. Неделю назад СМИ сообщали, что Туркменистан полностью погасил кредиты Китая на более $8 милиарда, предоставленные для строительства газопровода и освоения крупнейшего в мире газового месторождения «Галкыныш».