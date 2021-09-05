TotalEnergies инвестирует $27 млрд в энергетику Ирака
Французская корпорация TotalEnergies и правительство Ирака подписали соглашение на $27 млрд по инвестированию в добычу нефти и газа, а также развитие солнечной энергетики Ирака. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это самая крупная инвестиция западной компании в Ирак", - сообщил министр. TotalEnergies отказалась от комментариев и не подтвердила сумму сделки.
По данным источника агентства, контракт, подписанный с TotalEnergies, охватывает 4 проекта: по доставке морской воды на нефтяные месторождения, по установке солнечных батарей на юге страны, а также два проекта по добыче и эксплуатации газа.
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