TotalEnergies инвестирует $27 млрд в энергетику Ирака

Французская корпорация TotalEnergies и правительство Ирака подписали соглашение на $27 млрд по инвестированию в добычу нефти и газа, а также развитие солнечной энергетики Ирака. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это самая крупная инвестиция западной компании в Ирак", - сообщил министр. TotalEnergies отказалась от комментариев и не подтвердила сумму сделки.

По данным источника агентства, контракт, подписанный с TotalEnergies, охватывает 4 проекта: по доставке морской воды на нефтяные месторождения, по установке солнечных батарей на юге страны, а также два проекта по добыче и эксплуатации газа.