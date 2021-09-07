Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого сентября понизилась на 0,86 доллара относительно предыдущего показателя и составила 72,67 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также понизилась на 0,86 доллара и составила 71,99 доллара за баррель.

Стоимость реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск нефти сорта URALS понизилась относительно предыдущего показателя на 0,84 доллара - до 69,43 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого сентября понизилась на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,3 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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