Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр

Энергетика 7 сентября 2021 16:44 (UTC+04:00)
Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр

БАКУ /Trend/ - Выработка электроэнергии на освобожденных территориях Азербайджана будет обеспечена за счет возобновляемых источников.

Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, сказал министр Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Карабах зоной «зеленой» энергии.

«В этой связи наша главная цель – удовлетворить потребности этих районов в электроэнергии за счет возобновляемых источников», – подчеркнул Шахбазов.

Кроме того, министр отметил, что в рамках реализации пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года в стране будет производиться чистая электроэнергия, а также будет уменьшен до минимума объем углеродных выбросов.

Напомним, что шестого сентября в формате видеоконференции состоялся круглый стол министров нефтедобывающих стран на тему «Энергетика, климат и устойчивое развитие».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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