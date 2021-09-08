Цена азербайджанской нефти превышает $72 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого сентября понизилась на 0,19 доллара относительно предыдущего показателя и составила 72,48 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light уменьшилась на 0,18 доллара и приравнялась к 71,81 доллара за баррель.

Стоимость же нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла относительно предыдущего показателя на 0,16 доллара - до 69,59 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого сентября понизилась на 0,54 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 71,76 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni