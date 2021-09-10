Азербайджанская нефть дорожает

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого сентября повысилась на 0,21 доллара относительно предыдущего показателя и составила 73,33 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light увеличилась на 0,22 доллара и приравнялась к 72,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла относительно предыдущего показателя на 0,16 доллара - до 70,7 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого сентября выросла на 0,17 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,51 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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