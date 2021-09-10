Кыргызстан заинтересован в покупке азербайджанской нефти – министр

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан заинтересован в покупке азербайджанской нефти. Об этом сказал в пятницу министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров на 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета в Баку, сообщает Trend.

«Кыргызстан заинтересован в покупке азербайджанской нефти и топлива. Азербайджан имеет достаточный потенциал для обеспечения Кыргызстана нефтепродуктами. Мы хотим, чтобы Азербайджан стал экспортером нефтепродуктов не только в Кыргызстан, но и в целом в регион», - сказал Жапаров.

Сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)