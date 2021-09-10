В Грузии внесут поправки в законодательство в связи с проектом подземного газохранилища

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и устойчивого развития Грузии подготовит пакет законодательных поправок в связи с проектом подземного газохранилища, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Законодательный пакет включает поправки к закону Грузии о нефти и газе, Налоговому кодексу страны, закону о лицензиях и разрешениях, закону о регулирующих сборах и закону об административных правонарушениях.



«Инициатива направлена ​​на создание соответствующей правовой основы для строительства и эксплуатации подземного газового хранилища (независимо от цели вышеупомянутого проекта по хранению газа) за пределами территории лицензионного участка», – говорится в плане.



Второй этап развития проекта по подземному хранению газа в Грузии стартовал в 2016 году. До этого были осуществлены подготовительные работы. После этого в 2018, 2019, 2020 годах был ряд объявлений по поводу времени начала реализации проекта. Последний раз вопрос обсуждался в парламенте Грузии в прошлом году, когда было решено, что 120 миллионов евро из 150 миллионов евро финансирования со стороны Немецкого банка развития KfW будут направлены на борьбу с COVID.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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