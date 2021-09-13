BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года турецкая компания BOTAŞ International Limited (BIL) отгрузила с нефтяного терминала в Джейхане 190 танкеров со 138,2 миллиона баррелей нефти с азербайджанского блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на BIL.

До сегодняшнего дня BIL отгрузила с нефтяного терминала в Джейхане около 3,709 миллиарда баррелей нефти.

В целом с терминала отгружены 4 849 танкеров с нефтью с блока месторождений АЧГ.

Отметим, что нефть с АЧГ транспортируется по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки. Турецким участком нефтепровода управляет BOTAŞ International Limited.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра проходят по территории Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1 076 километров – Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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