Нефть слабо дорожает

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут, поскольку после урагана "Ида" некоторые добычные мощности в Мексиканском заливе всё ещё не восстановлены. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29%, до 73,13 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,36%, до 69,97 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается положительная динамика, поскольку рынки с трудом оправляются от ущерба, нанесенного ураганом "Ида".

"Почти через две недели после того, как ураган обрушился на Мексиканский залив, добычные мощности, обеспечивающие более миллиона баррелей в день, все еще недоступны", — отметили аналитики ANZ, слова которых приводит газета The Wall Street Journal.

Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз роста спроса на 2022 год, поскольку распространение коронавирусного штамма "дельта" угрожает темпам восстановления выработки топлива.