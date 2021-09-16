Азербайджанская нефть существенно подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 сентября повысилась на 2,93 доллара относительно предыдущего показателя и составила 77,19 доллара за баррель, сообщает Trend в четверг со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,93 доллара и достигла 76,52 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,76 доллара - до 72,27 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 сентября увеличилась на 2,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 75,17 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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