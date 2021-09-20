«Южный газовый коридор» и другие газотранспортные системы не являются конкурентами – министр

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор» и другие газотранспортные системы не являются конкурентами, они взаимодополняют друг друга. Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в интервью журналу «Нефтегазовая Вертикаль».

Как отметил министр, «Южный газовый коридор» – один из крупнейших инфраструктурных проектов в мире, и с 31 декабря 2020 года азербайджанский газ через него начал поступать в Европу.

«В соответствии с подписанными контрактами в течение 25 лет ежегодно 10 миллиардов кубометров природного газа будет поставляться на европейский рынок. Этот проект вносит свой вклад в энергобезопасность региона с точки зрения диверсификации источников и маршрутов поставок», – сказал Шахбазов.

Отметим, что по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейской частью ЮГК, ежегодно будет поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP в ближайшие два года выйдет на полную мощность прокачки в 10 миллиардов кубометров в год.

На сегодняшний день поставки азербайджанского газа по TAP достигли пяти миллиардов кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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