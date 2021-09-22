Газификация освобожденных территорий Азербайджана будет вестись в соответствии с концепцией о зоне "зеленой энергии" - газовый оператор
БАКУ /Trend/ - Газификация освобожденных от оккупации территорий Азербайджана будет вестись в соответствии с концепцией по созданию зоны "зеленой энергии".
Об этом в ответ на запрос Trend в среду сообщили в ПО «Азеригаз».
В структуре напомнили, что освобожденные территории Азербайджана объявлены зоной «зеленой энергии»: «В настоящее время Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра на основе различных вариантов анализирует вопросы энергообеспечения этих территорий. После того, как по результатам анализа, в соответствии с концепцией «Зона «зеленой энергии», будет принято решение о газификации освобожденных территорий, начнется реализация соответствующих мер».
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
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