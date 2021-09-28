В ОАО "Азерэнержи" рассказали о преимуществах прокладки новых кабельных линий на освобожденных землях

ШАМАХЫ /Trend/ - Прокладка ОАО "Азеришиг" на освобожденных территориях новых линий с использованием 35-киловольтного изолированного кабеля высвободит тысячи гектаров земель.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник глава пресс-службы ОАО Вагиф Мустафаев на брифинге в центре Службы ASAN в Шамахы.

По его словам, эти кабельные линии практически не нуждаются в охранной зоне, в пределах которой запрещено строительство промышленных и жилых объектов.

"Если прежние кабельные линии нуждались в минимальной охранной зоне в 30 метров, то в случае с новыми линиями она будет равна нулю. Таким образом, будет высвобождена обширная территория", - сказал Мустафаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)