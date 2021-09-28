БАКУ /Trend/ - При высоких ценах на нефть ОПЕК+ может поднять вопрос более скорого снятия ограничений на добычу. Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По данным лондонской биржи ICE на 28 сентября, стоимость нефти впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов за баррель. При этом цена на газ впервые в истории превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 сентября выросла на 1,69 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,77 доллара за баррель.

«Динамика развития цены на нефть в этом году была обусловлена ростом спроса и мировой экономики в целом. Одним из определяющих факторов прогнозов роста экономики являются темпы вакцинации населения от COVID-19 и перспективы смягчения или ужесточения режима локдауна в разных странах. Таким образом, наблюдается прямая зависимость между ростом цен на нефть и эпидемиологической ситуацией в мире. Летом стремительное распространение "дельта"-штамма коронавируса ухудшило прогнозы роста мировой экономики и повлекло за собой кратковременное снижение цен на нефть. Сегодня же эпидемиологическая ситуация оценивается уже гораздо более оптимистично, что влияет в значительной степени на рост спроса на нефть и другую продукцию. Другим фактором, повлиявшим на стоимость нефти, стало снижение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Ида», - сказал Ахмедов.

По его словам, на баланс спроса - предложения на рынке нефти влияет нынешняя ситуация на рынке природного газа.

«Европейский рынок газа был относительно недавно либерализован, значительная часть газа продается на основании спотовых сделок, а не долгосрочных договоров, привязанных к цене на нефть. Это стало следствием снижения стабильности и скачков цен на газ. В частности, сейчас аналитики обсуждают нехватку газа, поступающего из России в Европу. Эксперты предполагают, что России необходимо самой запастись значительными объемами газа на зиму. Все это происходит на фоне роста цен на сжиженный газ с начала года. В итоге наблюдается беспрецедентный рост спотовых цен на природный газ в Европе. Предполагается, что многие субъекты рынка будут вынуждены использовать нефтепродукты для производства электроэнергии ввиду нехватки или дороговизны газа. Таким образом, рост цен на газ подстегивает и спрос на нефть, что стало еще одним фактором роста стоимости нефти, что мы сейчас и наблюдаем», - сказал представитель SOCAR.

Ахмедов подчеркнул, что в среднесрочной перспективе цена на нефть будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире и темпов вакцинации от COVID-19, климатических условий этой зимы (холодная зима может еще больше повысить цены на энергоносители), перспектив наращивания добычи сланцевой нефти и газа в США, а также воли и возможностей стран ОПЕК+.

«Не исключено, что в нынешней ситуации последние могут поднять вопрос более скорого снятия ограничений на добычу нефти, что могло бы в некоторой степени нивелировать рост спроса на нефть», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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