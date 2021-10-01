На саммите ЕС обсудят проблему рекордного роста цен на энергоносители

Проблему рекордного роста цен на энергоносители на европейских рынках обсудят в рамках саммита глав государств и правительств стран ЕС, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.

Встреча пройдет в Брюсселе 21-22 октября.

Еврокомиссия на фоне резкого подорожания газа намерена разработать предложения по увеличению инвестиции «в новые технологии и чистую энергетику».

Цены на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября установили очередной рекорд, превысив отметку в 1060 долларов за тысячу кубометров, а 30 сентября они подскочили до уровня в 1100 долларов.

Биржевая стоимость топлива начала расти в середине сентябре на фоне опасений нехватки газа при холодной зиме.