На саммите ЕС обсудят проблему рекордного роста цен на энергоносители
Проблему рекордного роста цен на энергоносители на европейских рынках обсудят в рамках саммита глав государств и правительств стран ЕС, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.
Встреча пройдет в Брюсселе 21-22 октября.
Еврокомиссия на фоне резкого подорожания газа намерена разработать предложения по увеличению инвестиции «в новые технологии и чистую энергетику».
Цены на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября установили очередной рекорд, превысив отметку в 1060 долларов за тысячу кубометров, а 30 сентября они подскочили до уровня в 1100 долларов.
Биржевая стоимость топлива начала расти в середине сентябре на фоне опасений нехватки газа при холодной зиме.
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