Air Astana предлагает перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Air Astana обратилась к правительству Казахстана с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ. Об этом Trend сообщили в Air Astana.

Компания Air Astana обеспокоена значительным снижением объемов производства авиатоплива в Казахстане, что привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании.

«Неделей ранее Министерство энергетики РК заявило, что для увеличения производства дизельного топлива в октябре текущего года производство авиатоплива на Шымкентском НПЗ будет сокращено в два раза. Кроме того, на октябрь запланирован плановый ремонт на Павлодарском НПЗ, приостановлены отгрузки авиатоплива с Атырауского НПЗ, а импорт данного вида топлива в страну полностью остановлен», - сообщили в компании.

Так, Национальная компания «КазМунайГаз» заявила об обеспечении внутреннего рынка авиакеросином общим объемом 35 000 тонн.

«Бесперебойное выполнение действующих рейсов только авиакомпании Air Astana требует ежемесячного потребления 30 000 тонн авиатоплива. При этом международные рейсы из Казахстана постепенно восстанавливаются, число рейсов авиакомпании растет», - заявили в Air Astana.

Компания Air Astana обратилась к правительству с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ, а также возвратить прежние объемы производства авиакеросина до возобновления поставок импорта.

По мнению компании, эти меры важны для стабильного осуществления авиаперевозок в краткосрочной перспективе.