Поставки газа в Испанию могут упасть из-за напряженности в Северной Африке

Политическая напряженность в Северной Африке может привести к сокращению поставок природного газа в Испанию этой зимой, что грозит усилением давления на стоимость электроэнергии в остальной Европе, пишет Financial Times, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Алжир планирует 30 октября прекратить поставку трубопроводного газа в Марокко, Испанию и Португалию. Это ещё одно звено затянувшегося политического конфликта между Алжиром и Марокко, который начался с обретением первой страной независимости от Франции в 1962 году. Этим летом отношения между государствами еще больше обострились, когда Алжир обвинил Марокко в причастности к возникновению нескольких серьезных лесных пожаров на его территории, отмечается в статье.

Алжир поставляет газ в Италию, Испанию и Португалию. Газ в Италию идет напрямую по подводному трубопроводу. Топливо в Испанию и Португалию идет по двум другим газопроводам. Первый, построенный в 1996-1997 гг., проходит через Марокко (страна отбирает часть газа для собственных генераций). Эксплуатация второго, который идет напрямую из Алжира в Испанию, началась в 2011 году.

После остановки работы трубопровода в Марокко вынуждены будут полностью отказаться от алжирского газа при том, что энергетический сектор уже рассчитывал на эти поставки. В стране есть угольные электростанции. Кроме того, Марокко может переключиться на другие импортные источники ископаемого топлива для газовых электростанций.