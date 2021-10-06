Стоимость азербайджанской нефти превысила $85 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 5 октября повысилась на 1,59 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,15 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,53 доллара - до 84,37 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,54 доллара, составив 79,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 5 октября увеличилась на 1,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,46 доллара за баррель.

Официальный курс на 6 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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