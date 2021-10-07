Европе этой зимой грозит серьезный энергетический кризис - Saxo Bank

БАКУ /Trend/ - Риск энергетического кризиса в Европе этой зимой продолжает расти, сказал Trend глава отдела стратегий инвестиционного банка Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

Хансен отметил, что запасы и поставки остаются на низком уровне в преддверии зимнего отопительного сезона, который начнется примерно через месяц.

"Ожидаемые неблагоприятные рыночные условия в Северном полушарии из-за снижения добычи и повышения спроса привели к росту цен на газ в Европе и Азии. США также столкнулись с перебоями в поставках в Мексиканском заливе после урагана "Ида", что привело к сокращению около 1,7 миллиарда кубических футов в день, или 2% суточной добычи в США, тем самым поставив под угрозу усилия по увеличению запасов в преддверии пика спроса зимой", - сказал он.

Аналитик компании отметил, что глобальные перебои в поставках, вызванные сильным экономическим ростом, жаркой погодой и сокращением поставок из России в Европу, дали серьезный импульс данному сектору: "Это привело к высоким счетам за электроэнергию, резкому росту цен на уголь в качестве заменителя, а также к росту стоимости компенсации за выбросы углерода. При меньших запасах газа в Европе и России возможный газовый кризис зимой представляет собой реальную угрозу для потребителей и отрасли. Некоторые компании могут даже сократить свое производство, чтобы ограничить спрос", - заключил Хансен.

(Автор: Ляман Зейналова)

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