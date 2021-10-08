Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого октября выросла на 0,64 доллара относительно предыдущего показателя и составила 83,81 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light увеличилась на 0,64 доллара - до 83,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,65 доллара, составив 78,4 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого октября повысилась на 0,49 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,9 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev