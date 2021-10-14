Стоимость азербайджанской нефти превышает $84 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 октября снизилась на 0,16 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,95 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,2 доллара - до 84,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,4 доллара, составив 79,69 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 октября снизилась на 0,31 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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