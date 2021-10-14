Цена газа в Европе закрепилась выше $1200 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE в четверг закрепилась на уровне выше $1200 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов сегодня составила около $1214 за тыс. куб. м, или €101,2 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Общий рост цены с начала дня составил более 8%. В пике цена почти достигала $1230 за 1 тыс. куб. м.