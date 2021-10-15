Зампред правительства России допустил рост цен на нефть до $100 за баррель к концу 2021 года

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак не исключил, что к концу текущего года цена нефти на мировом рынке может достичь $100 за баррель, сообщил телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не можем сейчас обсуждать какие-либо сценарии с учетом ситуации на энергетическом рынке", - сказал он в интервью телеканалу в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.

По его словам, "год назад никто не мог ожидать роста цен на газ до $2 тысяч". В то же время, "волатильность цен на газ не может быть такой же и на нефть", поскольку у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост, добавил российский вице-премьер.

Новак также отрицательно ответил на вопрос корреспондента о том, обращался ли Вашингтон непосредственно к Москве с просьбой о стабилизации цен.

"Честно говоря, к нам никто не обращался. Об этом сообщали СМИ, однако у меня нет представления об их правдивости", - сказал он.