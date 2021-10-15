Азербайджанский газ компенсировал сокращение европейского импорта голубого топлива из Норвегии и СПГ
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Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Президента России Владимира Путина в прекращении военных действий в Карабахе
Члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить провокацию на агдеринском направлении
Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, проводимом в формате видеоконференции
Главы СГБ и Службы внешней разведки Азербайджана приняли участие в Совещании руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ
Азербайджанский газ компенсировал сокращение европейского импорта голубого топлива из Норвегии и СПГ
Азербайджанский депутат назвал важной инициативой желание Франции участвовать в разминировании освобожденных территорий
Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с годовщиной обстрела армянскими ВС похоронной процессии в Тертере
Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Агентство по аграрному кредитованию Азербайджана обеспечило около 450 женщин-предпринимателей льготными кредитами в 2020 г.
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости от 15 октября 2020 года (ВИДЕО)
Лейла Алиева: Я хочу пожелать, чтобы богатейшее наследие Таира Салахова и дальше продолжало сближать наши народы (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTV от 15 октября 2020 года (ВИДЕО)
Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка - минобороны Азербайджана
Потрясающее аудиовизуальное 3D-шоу в Баку! Стартовал "Фестиваль света. Низами Гянджеви" (ФОТО/ВИДЕО)
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО)