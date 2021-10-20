На освобожденных территориях Азербайджана проложено около 300 км кабельных и воздушных ЛЭП – министр

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях в целом проложено, построено и восстановлено около 300 километров воздушных и кабельных ЛЭП разного напряжения, установлено большое количество трансформаторов. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете Respublika.

В материале отмечается, что процесс создания объектов электроснабжения активно продолжается как в Карабахе, так и в Восточном Зангезуре.

В Шуше, Кяльбаджаре, Физули и Джебраиле уже введены в эксплуатацию пять подстанций напряжением 110/35/10 киловольт, построены линии электропередачи для их подключения к энергосистеме Азербайджана, говорится в статье.

«До конца года будет завершено строительство подстанций напряжением 110/35/10 киловольт в Губадлы и Зангилане, а также подстанций Агдам-1, Агдам-2, реконструкция подстанции в Дашкесане. Продолжается строительство ЛЭП, соединяющих эти подстанции с энергосистемой страны. На территории села Гошасу Лачинского района ведутся работы по проектированию подстанции. В настоящее время осуществляется строительство шести подстанций напряжением 35/0,4 киловольта в городе Шуша и одной подстанции напряжением 35/10 киловольт в поселке Гадрут. Построена ЛЭП напряжением 35 киловольт для электроснабжения поселка Суговушан. Также построена и введена в эксплуатацию подстанция «Суговушан» напряжением 35/10 киловольт», - пишет Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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