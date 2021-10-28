Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям «Хвалынское» и «Имашевское»

Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

В ходе состоявшейся в г. Санкт-Петербург встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа.

Также участники обсудили вопросы стабильности приемки Карачаганакского газа Оренбургским ГПЗ и газификации Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей и другие.

Кроме того, на встрече достигнута договоренность по возобновлению переговоров по освоению месторождений «Хвалынское» и «Имашевское».

«Нами взят курс на активное освоение нефтегазовых месторождений с фокусом на переработку газа. Для этого мы разработали ряд фискальных и регуляторных преференций, стимулирующих разведку и добычу углеводородов. За последние годы потребление газа внутри страны резко возросло, и будет устойчиво расти с учетом перехода с угля на газ, а также развитием газохимии», - сказал в ходе встречи министр энергетики Казахстана М. Мирзагалиев.

В свою очередь, Алексей Миллер сообщил, что компания «Газпром» заинтересована в проектах и готова вернуться к обсуждению условий участия в них.

Стороны отметили как востребованность этих проектов, так и их экономическую эффективность, в том числе расширение экспортных возможностей для двух стран.

В завершение встречи стороны выразили намерения по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.