Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 19:42 (GMT+4) снизилась до отметки $897,8 за 1 тыс. куб. м, или €74,88 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее падение цены за день составило почти 14%.
27 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1040 за тыс. куб. м.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)
Азиатский банк развития будет уделять приоритетное внимание переходу Узбекистана к рыночной экономике
В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух - генеральный директор
Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО)
Независимая франко-немецкая группа финуслуг рассматривает проекты в текстильной промышленности Узбекистана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
Лицам, набравшим ниже 300 баллов, расширят возможности для выбора специальностей по сравнении с прошлыми годами – Малейка Аббасзаде
За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома - Trend TV (ФОТО)