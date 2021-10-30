Началось тестирование инфраструктуры газопровода IGB

БАКУ /Trend/ - Компания ICGB AD, которая занимается строительством интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего поставки азербайджанского газа в Болгарию, приступила к испытаниям инфраструктуры вдоль трассы газопровода, сообщили в субботу Trend в компании.

«Все основные работы по строительству интерконнектора Греция-Болгария активно продолжаются. Во второй половине октября начались первые гидроиспытания инфраструктуры на территории Греции. Ожидается, что в скором времени этот процесс начнется по маршруту IGB на территории Болгарии», - сказали в компании.

В ICGB AD отметили, что гидроиспытания являются одним из важнейших этапов тестирования газопровода, так как позволяют проверить, полностью ли инфраструктура соответствует параметрам, заданным на этапе проектирования, соответствует ли качество материалов всем требованиям.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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