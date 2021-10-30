Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в режиме видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает в субботу Trend.
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Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
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Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
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