Азербайджан рассчитывает сохранить стабильную добычу нефти в последующие десятилетия – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассчитывает сохранить стабильную добычу нефти в последующие десятилетия по мере запуска новых нефтяных проектов в Каспийском регионе. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в интервью Bloomberg министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Комментируя призывы к ускорению роста производства, Шахбазов сказал, что любое решение об увеличении добычи должно основываться на экономических причинах и тщательном исследовании рынка.

В то время как недавние высокие цены на природный газ в Европе увеличили спрос на нефтепродукты, ежеквартальный рост производства не превышает 300–400 тысяч баррелей в сутки, отметил министр.

«Мы не видим резкого увеличения спроса, потому что производители электроэнергии не всегда выбирают нефтепродукты для замены природного газа. Они также используют ядерную энергию и уголь. Нам не нужны слишком высокие цены на нефть. Возможно, цены сегодня немного высокие, но, как видите, ОПЕК+ увеличивает добычу каждый месяц. Думаю, это повлияет на цены», - сказал Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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