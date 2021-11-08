Мировые цены на нефть растут

Энергетика 8 ноября 2021 09:33 (UTC+04:00)
Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11% — до 83,66 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23% — до 82,27 доллара за баррель.

По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.

Кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать недавнее решение ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению.

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