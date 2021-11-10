"Южный газовый коридор" снижает зависимость Южной Европы от основного поставщика - польское министерство (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" снижает зависимость Южной Европы от основного поставщика европейского газового рынка за счет увеличения доли голубого топлива из новых, в данном случае - азербайджанских источников, сказали Trend в министерстве климата и окружающей среды Польши.

"Польша положительно оценивала "Южный газовый коридор" с самого начала обсуждения этой инициативы. С нашей точки зрения, каждый новый источник поставок газа в ЕС способствует конкурентоспособности и диверсификации, следовательно, энергетической безопасности, в частности, помогая предотвращать или смягчать кризисные ситуации", - заявили в министерстве.

Таким образом, начало коммерческой эксплуатации "Южного газового коридора" является большим успехом Азербайджана и его государственной нефтяной компании - SOCAR, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора". По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. На сегодня поставки газа по TAP достигли пяти миллиардов кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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