На юго-западе Туркменистана получен промышленный приток сырья

БАКУ /Trend/ - На юго-западе Туркменистана был получен промышленный приток сырья в ходе бурения очередной поисково-разведочной скважины на месторождении Узынада, передает Trend со ссылкой на издание Nebit-Gaz.

Отмечается, что продуктивный пласт был обнаружен на глубине 6,8 тыс. метров. По первичным подсчетам, суточная продуктивность скважины составляет 120 тыс. кубометров природного газа, а также более 105 тонн нефтяного конденсата.

Работу выполнили проходчики земных недр экспедиции "Лебапнебитгазгозлег" Государственной корпорации 'Туркменгеология".

В настоящее время здесь ведется бурение еще одной скважины глубиной 7 600 метров. Следует отметить, что это самая глубокая скважина в стране. На сегодняшний день проходка земных недр здесь составила 5,5 тыс. метров.

Внедрение современных буровых установок и современных технологий позволило не только увеличить приток природного газа, но и получить ценный опыт в выполнении объемных работ.

В этом плане большое внимание уделяется безопасности выполнения работ. Кроме того, созданы все условия для комфортного проживания специалистов экспедиции.