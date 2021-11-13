В Capital Economics ожидают пика спроса на нефть во второй половине этого десятилетия

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что мировой спрос на нефть достигнет своего пика во второй половине этого десятилетия, передает Trend со ссылкой на британскую исследовательскую и консалтинговую компанию Capital Economics.

"Считаем, что спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), будет продолжать расти до начала 2030-х годов. При этом темпы роста потребления сырья в ближайшие годы замедлятся", - заявили в компании.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе риск дефицита нефти невелик, считают в Capital Economics.

"Компании, работающие в сланцевом секторе США, всячески пытались увеличить добычу на фоне роста цен за последний год. Кроме того, у производителей с более низкими издержками, таких как Саудовская Аравия и Ирак, все еще имеются большие запасы сырья. Они с большой долей вероятности продолжат добывать нефть. Учитывая это, ожидаем, что падение спроса, достаточное предложение и более низкие предельные издержки будут постепенно оказывать влияние на цены на нефть. Цена на нефть марки Brent упадет до 35 долларов за баррель к 2050 году", - сообщили в компании.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)