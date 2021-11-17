Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК +

БАКУ /Trend/ - В октябре 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 704,4 тысячи баррелей, из которых 585,9 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть и 118,5 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 20-м заседании министров стран ОПЕК+, Азербайджан взял на себя обязательство сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в октябре. Квота страны по добыче нефти в октябре составляла 640 тысяч баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 109,2 процента.

Согласно договоренности, достигнутой на 21-м заседании министров, Азербайджан обязался сократить добычу на 71 тысячу баррелей в день в ноябре и производить на 64 тысячи баррелей сырой нефти больше, чем в предыдущем месяце.

(Автор: Ляман Зейналова)

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