Началась добыча с пятой скважины на северном фланге в рамках «Шах Дениз-2»

БАКУ /Trend/ - Началась добыча газа с пятой скважины на северном фланге в рамках проекта «Шах Дениз-2», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на bp.

«Запуск производства, запланированный на четвертый квартал 2021 года, был осуществлен безопасно и в соответствии с графиком. Общая производственная мощность существующих объектов, работающих в рамках проектов «Шах Дениз-1» и «Шах Дениз-2», в настоящее время составляет около 70 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки, или более 25 миллиардов кубометров в год», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в июле 2021 года суточная производительность платформы Shah Deniz Bravo впервые достигла уровня добычи с платформы Shah Deniz Alpha.

«В течение первых трех кварталов этого года на месторождении было добыто около 16 миллиардов стандартных кубических метров газа и около 3 миллионов тонн (около 24 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Bravo и Shah Deniz Alpha», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова)

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