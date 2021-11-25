Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 ноября выросла на 0,50 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 83,77 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,50 доллара и составила 83,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,53 доллара - до 79,33 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 ноября выросла на 0,30 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,13 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев)