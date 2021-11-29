Азербайджан планирует экспортировать топливо местного производства на рынки соседних стран (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует экспортировать топливо местного производства на рынки Грузии и Турции.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, инвестиционный план для реализации проекта модернизации НПЗ на сегодняшний день остался без изменений.

Он отметил, что возможности дальнейшего инвестирования в этот проект будут рассмотрены в 2023 году после завершения первой стадии его реализации.

Производственные мощности НПЗ на первом этапе полностью удовлетворят потребности азербайджанского рынка в дизтопливе, а также в бензине марки AI-92 и AI-95 стандарта Евро-5, отметил замгендиректора.

«Также планируем экспортировать продукцию НПЗ на рынки Грузии и Турции. Основным продуктом экспорта станет дизельное топливо», - подчеркнул Алхаслы.

Напомним, что Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Закавказского региона, расположенное на Абшеронском полуострове.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)