Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 декабря выросла на 1,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,86 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,12 доллара и составила 72,20 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,15 доллара - до 68,45 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 1 декабря выросла на 0,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 71,95 доллара за баррель.

Официальный курс на второе декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев)