Азербайджан и ЦАРЭС создают концепцию Альянса "зеленой" энергии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и энергетическое сообщество ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) работают над созданием концепции альянса ЦАРЭС по зеленой энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шиксин Чен в ходе Энергетического инвестиционного форума ЦАРЭС.

Чен отметил, что Азербайджан успешно приступил к первой в истории региональной информационной кампании по энергоэффективности.

"Правительство Азербайджана и энергетическое сообщество ЦАРЭС начали разработку концепции альянса по зеленой энергии. Этот Альянс вскоре создаст платформу, чтобы сделать проекты "зеленой" энергетики доступными для инвесторов", - добавил Чен.

Генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сюзанна Габур отметила, что текущие глобальные инвестиции в энергоэффективность составляют около 240 миллиардов долларов в год, что намного меньше инвестиций в возобновляемые источники энергии.

"Энергоэффективность не ограничивается энергетическим сектором, энергоэффективность связана практически со всеми секторами экономики, включая транспорт, здания и промышленность. Поэтому в этом процессе важны инвестиции", - добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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