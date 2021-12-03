БАКУ /Trend/ - bp стала первой компанией, применившей гибкий подход в управлении энергоресурсами в период пандемии коронавируса.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу вице-президент bp по вопросам коммуникаций и внешних связей по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

По его словам, пилотный проект bp по применению гибкого подхода в нефтегазовой отрасли, добыче нефти и газа в мире в целом впервые был реализован в Азербайджане.

«Этот процесс начался в компании в 2018 году, и в этом проекте работала всего одна команда, состоящая из 70 человек. Кроме того, в настоящее время в рамках этого проекта задействованы более 14 тысяч человек, и эта команда смогла создать более 700 методов эффективного применения указанных подходов», - подчеркнул Асланбейли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)