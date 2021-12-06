Доходы SOFAZ от продажи газа и конденсата с месторождения "Шах-Дениз" значительно выросли

Энергетика 6 декабря 2021 14:54 (UTC+04:00)
Доходы SOFAZ от продажи газа и конденсата с месторождения "Шах-Дениз" значительно выросли
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
Депозит в AccessBank: до 11% годовых
ООО &quot;Balacans Agro Food&quot; и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение (ФОТО)
ООО "Balacans Agro Food" и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение (ФОТО)
Доходы SOFAZ от АЧГ выросли почти на 60%
Доходы SOFAZ от АЧГ выросли почти на 60%
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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