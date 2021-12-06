Доходы SOFAZ от продажи газа и конденсата с месторождения "Шах-Дениз" значительно выросли
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В Азербайджане продолжаются работы над «черным ящиком» разбившегося военного вертолета – Генпрокуратура
В Азербайджане амнистия в основном применена к лицам в возрасте от 30 до 40 лет - Генпрокуратура (ФОТО)
В результате объявленной амнистии аннулированы штрафы более чем на 500 тыс. манатов – Генпрокуратура Азербайджана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом Доме культуры в Губе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 в Губе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия Quba ABAD Factory (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Губинском олимпийском спортивном комплексе
Победа в Карабахе - самая значимая в тюркском мире после войны за независимость Турции - Азиз Санджар (ФОТО)
В честь юбилея Азера Дадашева представлен концерт хоровых и камерно-инструментальных произведений (ФОТО)
Назван прогноз по доходам SOFAZ от транспортировки нефти и газа через территорию Азербайджана в 2022 году
В Азербайджане наследники шехидов и раненые в результате армянской провокации 16 ноября военнослужащие обеспечиваются страховой выплатой
Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание "Заслуженный инженер" группе работников сферы связи и информационных технологий
В Азербайджане обнародован размер страховых выплат наследникам погибших в крушении вертолета военнослужащих
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий
В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики
Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы
Пропагандируемая США модель демократии является предлогом для оказания давления на другие государства – МИД Китая
В Азербайджане участникам Отечественной войны и семьям шехидов, живущим и работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот
Существует ряд направлений для инновационного развития на освобожденных территориях Азербайджана – замминистра экономики
Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промпарк завершаются переговоры с 5 предприятиями – Сахиб Алекперов (ФОТО)
Подписанное с Азербайджаном и Туркменистаном газовое соглашение имеет очень большое значение – Президент Ирана
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное доверие – Мариана Василева