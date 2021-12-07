В Казахстане выросло потребление угля

Энергетика 7 декабря 2021 13:00 (UTC+04:00)
В Казахстане выросло потребление угля
«Лаборатория Касперского»: предприниматели готовы вернуть урезанные статьи бюджета
«Лаборатория Касперского»: предприниматели готовы вернуть урезанные статьи бюджета
Visa поддерживает Азербайджан в развитии цифровых банков
Visa поддерживает Азербайджан в развитии цифровых банков
Более 50% освобожденных территорий Азербайджана охвачены сетью 4G - советник министра
Более 50% освобожденных территорий Азербайджана охвачены сетью 4G - советник министра
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Visa Infinite - очередная премиальная карта от Халг Банк Экономика 13:36
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер Тендеры 13:19
Казахстан нарастил объемы поставок нефти и нефтепродуктов Энергетика 13:19
C запуском Зангезурского коридора ожидается рост потока грузов в Бакинском порту - Талех Зиядов Транспорт 13:05
В Казахстане выросло потребление угля Энергетика 13:00
Экспорт азербайджанской нефти в Румынию за 10 месяцев превысил 170 тыс. тонн Финансы 12:58
Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно – Фуад Нагиев Туризм 12:53
Депутаты рассказали о новых налоговых льготах для семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана Экономика 12:46
Стартовал учебный курс с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы НАТО (ФОТО) Политика 12:43
Ro-Ro терминал Бакинского порта способен перевалить в год более 6 млн тонн грузов Транспорт 12:42
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе около $100 млн Финансы 12:35
В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор Европа 12:31
Азербайджан экспортировал в Индонезию более 170 тыс. тонн нефти Энергетика 12:27
Перевалка грузов Бакинским морским торговым портом по итогам 2021 г. прогнозируется на уровне 5 млн тонн (ФОТО) Бизнес 12:26
В Центре Гейдара Алиева прошел феерический вечер джаза трио Авишая Коэна (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:25
Названы данные по импорту и экспорту Узбекистана за 10 месяцев 2021 г. Узбекистан 12:19
Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 34 Другие страны 12:17
Китай примет контрмеры в ответ на решение США бойкотировать Олимпиаду США 12:06
В Азербайджане начинается процесс сертификации туристических гидов Туризм 12:06
Отмечен многократный рост внешнеторгового оборота Узбекистана Узбекистан 12:06
Проводится разбирательство в связи с инцидентом в одной из бакинских школ Общество 11:51
В Азербайджане стоимость перевезенных воздушным транспортом грузов превысила $1 млрд Финансы 11:43
Нашествие зомби в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 11:42
Двум военным и мирному жителю, подорвавшимся на минах в Физули и Джебраиле, будет назначена инвалидность (ФОТО) Общество 11:41
Армения ответит за преступления против Азербайджана - сегодня в Гааге пройдут слушания Политика 11:32
Глава Saudi Aramco предупредил о вероятности беспорядков из-за возможной нехватки нефти Энергетика 11:28
В Баку пройдет фотовыставка к 30-летию образования СНГ Социум 11:22
Товарооборот сферы предпринимательства в Грузии вырос почти на 40% Грузия 11:21
Экспорт азербайджанской нефти в Китай за 10 месяцев превысил 270 тыс. тонн Энергетика 11:11
Каждая поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионы страны направлена на их развитие и повышение благосостояния граждан – Сахиль Керимли Политика 11:08
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:04
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области России (ФОТО) Политика 11:03
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:02
«Лаборатория Касперского»: предприниматели готовы вернуть урезанные статьи бюджета ИКТ 11:01
Освобожденное от оккупации село Кештазлы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 11:01
Платежный сервис Google Pay начал работать в Израиле Израиль 10:55
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) Общество 10:46
Азербайджанская гимнастка заняла первое место на международных соревнованиях в Польше (ФОТО) Общество 10:45
Эксперт назвал перспективу развития транзитных коммуникаций Азербайджана с международными транспортными коридорами Транспорт 10:38
Казахстанский завод привлечет услуги по грузоперевозкам Тендеры 10:35
Товарооборот между Турцией и Ираном превысил $400 млн Турция 10:34
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:26
Азербайджан экспортировал в Таиланд более 270 тыс. тонн нефти Энергетика 10:17
Взрыв произошел в портовом районе коммуны на юго-востоке Франции Европа 10:14
Банк АВВ провел акцию по посадке деревьев в Агдаме! Экономика 10:11
В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники Другие страны 10:06
За нарушение законодательства уволены 19 сотрудников – минэкологии Азербайджана (Эксклюзив) Общество 10:06
Тренды 2022 года в банковской индустрии обсудят в Баку Общество 10:00
Нефть продолжает дорожать Энергетика 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 декабря Финансы 09:37
В Азербайджане обнародован стратегический план развития освобожденных земель в аграрной сфере Экономика 09:34
Visa поддерживает Азербайджан в развитии цифровых банков ИКТ 09:22
В Азербайджане выставят на аукцион ряд месторождений полезных ископаемых Экономика 09:10
Азербайджан увеличит экспорт фруктов Экономика 09:05
Нефтяным скважинам нашли неожиданное применение В мире 08:45
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 08:24
Центр зеленых финансов МФЦА нацелен продвигать GIP среди финансовых учреждений в Центральной Азии Казахстан 08:00
Facebook оштрафовали в Бразилии на $1,9 млн Другие страны 07:36
США испытают способный отслеживать все типы ракет радар США 07:09
Ибрагимович выбрал между Месси и Роналду Спорт 06:44
Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме США 06:15
Стало известно время видеозвонка Байдена и Путина США 05:46
Число выявленных в Великобритании случаев заражения омикрон-штаммом достигло 336 Европа 05:09
Трамп назвал встречу Байдена с Путиным неравным матчем для американской стороны США 04:35
Назван способ улучшить работу мозга за десять минут В мире 04:14
В Канаде с рельсов сошли 39 вагонов товарного состава Другие страны 03:48
В ЮАР рассказали об исследовании нового штамма коронавируса Другие страны 03:26
В МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США В мире 03:01
В США более 280 детей-мигрантов воссоединятся со своими семьями США 02:39
Во Франции закроют дискотеки из-за COVID-19 Европа 02:16
Белый дом оценил предстоящий разговор Путина и Байдена США 01:51
ВОЗ оценила уровень вакцинации населения от COVID-19 В мире 01:24
Фрагменты сбитой над Эр-Риядом ракеты упали на жилые кварталы Арабские страны 01:05
Цены на нефть начали расти Энергетика 00:43
Во Франции выявили 25 случаев заражения штаммом "омикрон" Европа 00:29
IRICA назвала объем товарооборота Ирана со странами-членами ОЭС Бизнес 00:14
Порты Турции перевалили около 10 млн тонн грузов из Бельгии Турция 00:01
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам по ядерной сделке, которые принесут результат Ядерная программа 6 декабря 23:52
В Лондоне состоялась встреча с пакистанской общиной (ФОТО) Общество 6 декабря 23:47
В столице Казахстана открылось новое здание посольства Узбекистана Узбекистан 6 декабря 23:41
Саакашвили призвал к «национальному примирению» и пообещал «обострить борьбу» Грузия 6 декабря 23:32
Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства Экономика 6 декабря 23:22
Власти Грузии ожидают рост экономики в 10% Грузия 6 декабря 23:16
США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае США 6 декабря 23:07
Азербайджан отправил 100 тысяч вакцин в Буркина-Фасо Общество 6 декабря 22:59
В Нью-Йорке сделают вакцинацию обязательной для всех работников США 6 декабря 22:32
Урфан Джафаров стал победителем Международного конкурса вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 6 декабря 22:12
Порты Турции перевалили более 3,5 млн тонн грузов из Марокко Турция 6 декабря 22:00
Президент Турции прибыл в Катар Турция 6 декабря 21:42
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США Политика 6 декабря 21:27
Джейхун Байрамов встретился с волонтерами дипломатии (ФОТО) Политика 6 декабря 21:23
Президент Ильхам Алиев: И Армения увидела, и весь мир увидел, никто не смог нас удержать Политика 6 декабря 21:01
Президент Ильхам Алиев: Подросло молодое поколение, не видевшее Карабаха - они освободили Карабах ценой своей жизни и крови (ВИДЕО) Политика 6 декабря 20:51
Президент Ильхам Алиев - Армении: Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет (ВИДЕО) Политика 6 декабря 20:43
Житель поселка Гонагкенд посвятил стихотворение Президенту Ильхаму Алиеву Политика 6 декабря 20:30
Названы цены на новогодних ярмарках в Баку (ФОТО) Экономика 6 декабря 20:29
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Политика 6 декабря 20:17
Порты Турции перевалили более 8 млн тонн грузов из Китая Турция 6 декабря 20:00
Замминистра обороны Азербайджана едет на переговоры в Москву Политика 6 декабря 19:59
Кинематографисты Азербайджана и России сняли художественный фильм "Жаворонки в репейном поле" (ВИДЕО) Культура 6 декабря 19:51
Все новости