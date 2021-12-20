Туркменистан и Индия обсудили реализацию ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Индия обсудили вопросы строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

На встрече, которая прошла в Нью-Дели 19 декабря, министры иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар и Туркменистана Рашид Мередов обменялись мнениями по совместным действиям по реализации проекта ТАПИ.

Трубопровод ТАПИ, стоимость которого составляет $10 млрд, пройдет от гигантского газового месторождения «Галкыныш» на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Протяженность газопровода с пропускной мощностью 33 млрд кубометров газа в год составит 1,814 км (по Туркменистану – 214 км, по Афганистану – 774 км, по Пакистану – 826 км).

Строительство ТАПИ началось в 2015 году. Торжественная сварка символического стыка труб на границе Афганистана и Туркменистана состоялась в 2018 году.

В сентябре 2020 года Туркменистан и Афганистан подписали Меморандум о выборе земельных участков под трассу ТАПИ.

В конечной точке ТАПИ – Индии уже возведена вся инфраструктура для того, чтобы принять газопровод.