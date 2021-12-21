По TANAP и TAP транспортировано более 12 млрд кубометров газа - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - На сегодня по TANAP и TAP транспортировано более 12,4 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во вторник на конференции «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра».

Министр отметил, что с момента ввода в эксплуатацию на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто около 545 миллионов тонн нефти.

«На сегодня от продажи газа с блока месторождений АЧГ получено около 155 миллиардов долларов», - сказал Шахбазов.

(Автор: Назрин Исрафилова)