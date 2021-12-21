Премьер Греции сообщил о задержке в сдаче в эксплуатацию IGB

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) задержится на несколько месяцев из-за перебоев в поставках оборудования и материалов в связи с COVID-19.

Как сообщает Trend со ссылкой на греческие СМИ, об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым.

«Мы обсудили ход реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария. Проект имеет стратегическое значение для Болгарии и Греции, и две страны уже договорились завершить строительство как можно скорее», - сказал Мицотакис.

Азербайджан и Болгария подписали контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа в год по интерконнектору Греция-Болгария, начиная с 2021 года. Но поскольку строительство IGB не завершено, азербайджанский газ доставляется в Болгарию по интерконнектору Кулата-Сидирокастро. За девять месяцев 2021 года Болгария получила из Азербайджана 225 миллионов кубометров газа.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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